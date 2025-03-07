货币 / NGNE
NGNE: Neurogene Inc
17.65 USD 0.21 (1.20%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NGNE汇率已更改1.20%。当日，交易品种以低点17.54和高点18.39进行交易。
关注Neurogene Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NGNE新闻
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Stifel reiterates Buy rating on Neurogene stock, backs pivotal trial design
- FDA approves Neurogene’s Rett syndrome gene therapy registrational trial design
- Craig-Hallum initiates Neurogene stock with buy rating on Rett therapy
- Neurogene price target raised to $26 from $22 at BMO Capital
- Neurogene Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Neurogene stock target raised to $22 by BMO Capital
- This Foot Locker Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 3 Downgrades For Friday - Iovance Biotherapeutics (NASDAQ:IOVA), Foot Locker (NYSE:FL)
- Neurogene presents HLH treatment strategy at ASGCT meeting
- Baird cuts Neurogene stock rating, lowers price target to $24
- Stanley Black & Decker To Rally Around 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Affimed (NASDAQ:AFMD), Annexon (NASDAQ:ANNX)
- Neurogene: Potential To Target Root Cause Of Rett Syndrome With NGN-401
日范围
17.54 18.39
年范围
6.87 74.49
- 前一天收盘价
- 17.44
- 开盘价
- 17.58
- 卖价
- 17.65
- 买价
- 17.95
- 最低价
- 17.54
- 最高价
- 18.39
- 交易量
- 256
- 日变化
- 1.20%
- 月变化
- -4.02%
- 6个月变化
- 47.21%
- 年变化
- -56.89%
