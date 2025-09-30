- Visão do mercado
NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum
A taxa do NGL-PB para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.74 e o mais alto foi 23.92.
Veja a dinâmica do par de moedas NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NGL-PB hoje?
Hoje NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) está avaliado em 23.85. O instrumento é negociado dentro de -0.25%, o fechamento de ontem foi 23.91, e o volume de negociação atingiu 51. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NGL-PB em tempo real.
As ações de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum pagam dividendos?
Atualmente NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum está avaliado em 23.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.51% e USD. Monitore os movimentos de NGL-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NGL-PB?
Você pode comprar ações de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) pelo preço atual 23.85. Ordens geralmente são executadas perto de 23.85 ou 24.15, enquanto 51 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NGL-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NGL-PB?
Investir em NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum envolve considerar a faixa anual 20.00 - 24.00 e o preço atual 23.85. Muitos comparam 3.07% e 16.51% antes de enviar ordens em 23.85 ou 24.15. Estude as mudanças diárias de preço de NGL-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações NGL Energy Partners LP?
O maior preço de NGL Energy Partners LP (NGL-PB) no último ano foi 24.00. As ações oscilaram bastante dentro de 20.00 - 24.00, e a comparação com 23.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações NGL Energy Partners LP?
O menor preço de NGL Energy Partners LP (NGL-PB) no ano foi 20.00. A comparação com o preço atual 23.85 e 20.00 - 24.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NGL-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NGL-PB?
No passado NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.91 e 16.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.91
- Open
- 23.87
- Bid
- 23.85
- Ask
- 24.15
- Low
- 23.74
- High
- 23.92
- Volume
- 51
- Mudança diária
- -0.25%
- Mudança mensal
- 3.07%
- Mudança de 6 meses
- 16.51%
- Mudança anual
- 16.51%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4