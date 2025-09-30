CotaçõesSeções
NGL-PB
NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum

23.85 USD 0.06 (0.25%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do NGL-PB para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.74 e o mais alto foi 23.92.

Veja a dinâmica do par de moedas NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de NGL-PB hoje?

Hoje NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) está avaliado em 23.85. O instrumento é negociado dentro de -0.25%, o fechamento de ontem foi 23.91, e o volume de negociação atingiu 51. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NGL-PB em tempo real.

As ações de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum pagam dividendos?

Atualmente NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum está avaliado em 23.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.51% e USD. Monitore os movimentos de NGL-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de NGL-PB?

Você pode comprar ações de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) pelo preço atual 23.85. Ordens geralmente são executadas perto de 23.85 ou 24.15, enquanto 51 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NGL-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de NGL-PB?

Investir em NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum envolve considerar a faixa anual 20.00 - 24.00 e o preço atual 23.85. Muitos comparam 3.07% e 16.51% antes de enviar ordens em 23.85 ou 24.15. Estude as mudanças diárias de preço de NGL-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações NGL Energy Partners LP?

O maior preço de NGL Energy Partners LP (NGL-PB) no último ano foi 24.00. As ações oscilaram bastante dentro de 20.00 - 24.00, e a comparação com 23.91 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações NGL Energy Partners LP?

O menor preço de NGL Energy Partners LP (NGL-PB) no ano foi 20.00. A comparação com o preço atual 23.85 e 20.00 - 24.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NGL-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de NGL-PB?

No passado NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.91 e 16.51% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.74 23.92
Faixa anual
20.00 24.00
Fechamento anterior
23.91
Open
23.87
Bid
23.85
Ask
24.15
Low
23.74
High
23.92
Volume
51
Mudança diária
-0.25%
Mudança mensal
3.07%
Mudança de 6 meses
16.51%
Mudança anual
16.51%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4