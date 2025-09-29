NGL-PB股票今天的价格是多少？ NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum股票今天的定价为23.85。它在-0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.91，交易量达到51。NGL-PB的实时价格图表显示了这些更新。

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum股票是否支付股息？ NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum目前的价值为23.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.51%和USD。实时查看图表以跟踪NGL-PB走势。

如何购买NGL-PB股票？ 您可以以23.85的当前价格购买NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum股票。订单通常设置在23.85或24.15附近，而51和-0.08%显示市场活动。立即关注NGL-PB的实时图表更新。

如何投资NGL-PB股票？ 投资NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum需要考虑年度范围20.00 - 24.00和当前价格23.85。许多人在以23.85或24.15下订单之前，会比较3.07%和。实时查看NGL-PB价格图表，了解每日变化。

NGL Energy Partners LP股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NGL Energy Partners LP的最高价格是24.00。在20.00 - 24.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum的绩效。

NGL Energy Partners LP股票的最低价格是多少？ NGL Energy Partners LP（NGL-PB）的最低价格为20.00。将其与当前的23.85和20.00 - 24.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NGL-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。