NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum
今日NGL-PB汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点23.74和高点23.92进行交易。
关注NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NGL-PB股票今天的价格是多少？
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum股票今天的定价为23.85。它在-0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.91，交易量达到51。NGL-PB的实时价格图表显示了这些更新。
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum股票是否支付股息？
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum目前的价值为23.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.51%和USD。实时查看图表以跟踪NGL-PB走势。
如何购买NGL-PB股票？
您可以以23.85的当前价格购买NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum股票。订单通常设置在23.85或24.15附近，而51和-0.08%显示市场活动。立即关注NGL-PB的实时图表更新。
如何投资NGL-PB股票？
投资NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum需要考虑年度范围20.00 - 24.00和当前价格23.85。许多人在以23.85或24.15下订单之前，会比较3.07%和。实时查看NGL-PB价格图表，了解每日变化。
NGL Energy Partners LP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NGL Energy Partners LP的最高价格是24.00。在20.00 - 24.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum的绩效。
NGL Energy Partners LP股票的最低价格是多少？
NGL Energy Partners LP（NGL-PB）的最低价格为20.00。将其与当前的23.85和20.00 - 24.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NGL-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NGL-PB股票是什么时候拆分的？
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.91和16.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.91
- 开盘价
- 23.87
- 卖价
- 23.85
- 买价
- 24.15
- 最低价
- 23.74
- 最高价
- 23.92
- 交易量
- 51
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- 3.07%
- 6个月变化
- 16.51%
- 年变化
- 16.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值