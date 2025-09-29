报价部分
货币 / NGL-PB
NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum

23.85 USD 0.06 (0.25%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日NGL-PB汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点23.74和高点23.92进行交易。

关注NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

NGL-PB股票今天的价格是多少？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum股票今天的定价为23.85。它在-0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.91，交易量达到51。NGL-PB的实时价格图表显示了这些更新。

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum股票是否支付股息？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum目前的价值为23.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.51%和USD。实时查看图表以跟踪NGL-PB走势。

如何购买NGL-PB股票？

您可以以23.85的当前价格购买NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum股票。订单通常设置在23.85或24.15附近，而51和-0.08%显示市场活动。立即关注NGL-PB的实时图表更新。

如何投资NGL-PB股票？

投资NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum需要考虑年度范围20.00 - 24.00和当前价格23.85。许多人在以23.85或24.15下订单之前，会比较3.07%和。实时查看NGL-PB价格图表，了解每日变化。

NGL Energy Partners LP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NGL Energy Partners LP的最高价格是24.00。在20.00 - 24.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum的绩效。

NGL Energy Partners LP股票的最低价格是多少？

NGL Energy Partners LP（NGL-PB）的最低价格为20.00。将其与当前的23.85和20.00 - 24.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NGL-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NGL-PB股票是什么时候拆分的？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.91和16.51%中可见。

日范围
23.74 23.92
年范围
20.00 24.00
前一天收盘价
23.91
开盘价
23.87
卖价
23.85
买价
24.15
最低价
23.74
最高价
23.92
交易量
51
日变化
-0.25%
月变化
3.07%
6个月变化
16.51%
年变化
16.51%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值