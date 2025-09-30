- Panoramica
NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum
Il tasso di cambio NGL-PB ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.74 e ad un massimo di 23.92.
Segui le dinamiche di NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NGL-PB oggi?
Oggi le azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum sono prezzate a 23.85. Viene scambiato all'interno di -0.25%, la chiusura di ieri è stata 23.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NGL-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum pagano dividendi?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum è attualmente valutato a 23.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NGL-PB.
Come acquistare azioni NGL-PB?
Puoi acquistare azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum al prezzo attuale di 23.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.85 o 24.15, mentre 51 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NGL-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NGL-PB?
Investire in NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum implica considerare l'intervallo annuale 20.00 - 24.00 e il prezzo attuale 23.85. Molti confrontano 3.07% e 16.51% prima di effettuare ordini su 23.85 o 24.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NGL-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni NGL Energy Partners LP?
Il prezzo massimo di NGL Energy Partners LP nell'ultimo anno è stato 24.00. All'interno di 20.00 - 24.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NGL Energy Partners LP?
Il prezzo più basso di NGL Energy Partners LP (NGL-PB) nel corso dell'anno è stato 20.00. Confrontandolo con gli attuali 23.85 e 20.00 - 24.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NGL-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NGL-PB?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.91 e 16.51%.
- Chiusura Precedente
- 23.91
- Apertura
- 23.87
- Bid
- 23.85
- Ask
- 24.15
- Minimo
- 23.74
- Massimo
- 23.92
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- -0.25%
- Variazione Mensile
- 3.07%
- Variazione Semestrale
- 16.51%
- Variazione Annuale
- 16.51%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4