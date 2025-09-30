QuotazioniSezioni
Valute / NGL-PB
Tornare a Azioni

NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum

23.85 USD 0.06 (0.25%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NGL-PB ha avuto una variazione del -0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.74 e ad un massimo di 23.92.

Segui le dinamiche di NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni NGL-PB oggi?

Oggi le azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum sono prezzate a 23.85. Viene scambiato all'interno di -0.25%, la chiusura di ieri è stata 23.91 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NGL-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum pagano dividendi?

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum è attualmente valutato a 23.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NGL-PB.

Come acquistare azioni NGL-PB?

Puoi acquistare azioni NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum al prezzo attuale di 23.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.85 o 24.15, mentre 51 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NGL-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni NGL-PB?

Investire in NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum implica considerare l'intervallo annuale 20.00 - 24.00 e il prezzo attuale 23.85. Molti confrontano 3.07% e 16.51% prima di effettuare ordini su 23.85 o 24.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NGL-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni NGL Energy Partners LP?

Il prezzo massimo di NGL Energy Partners LP nell'ultimo anno è stato 24.00. All'interno di 20.00 - 24.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.91 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni NGL Energy Partners LP?

Il prezzo più basso di NGL Energy Partners LP (NGL-PB) nel corso dell'anno è stato 20.00. Confrontandolo con gli attuali 23.85 e 20.00 - 24.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NGL-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NGL-PB?

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.91 e 16.51%.

Intervallo Giornaliero
23.74 23.92
Intervallo Annuale
20.00 24.00
Chiusura Precedente
23.91
Apertura
23.87
Bid
23.85
Ask
24.15
Minimo
23.74
Massimo
23.92
Volume
51
Variazione giornaliera
-0.25%
Variazione Mensile
3.07%
Variazione Semestrale
16.51%
Variazione Annuale
16.51%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4