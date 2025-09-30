- Übersicht
NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum
Der Wechselkurs von NGL-PB hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.74 bis zu einem Hoch von 23.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NGL-PB heute?
Die Aktie von NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) notiert heute bei 23.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.25% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.91 und das Handelsvolumen erreichte 51. Das Live-Chart von NGL-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NGL-PB Dividenden?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum wird derzeit mit 23.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NGL-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich NGL-PB-Aktien?
Sie können Aktien von NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) zum aktuellen Kurs von 23.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.85 oder 24.15 platziert, während 51 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NGL-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NGL-PB-Aktien?
Bei einer Investition in NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum müssen die jährliche Spanne 20.00 - 24.00 und der aktuelle Kurs 23.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.07% und 16.51%, bevor sie Orders zu 23.85 oder 24.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NGL-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von NGL Energy Partners LP?
Der höchste Kurs von NGL Energy Partners LP (NGL-PB) im vergangenen Jahr lag bei 24.00. Innerhalb von 20.00 - 24.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von NGL Energy Partners LP?
Der niedrigste Kurs von NGL Energy Partners LP (NGL-PB) im Laufe des Jahres betrug 20.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.85 und der Spanne 20.00 - 24.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NGL-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NGL-PB statt?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.91 und 16.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.91
- Eröffnung
- 23.87
- Bid
- 23.85
- Ask
- 24.15
- Tief
- 23.74
- Hoch
- 23.92
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 3.07%
- 6-Monatsänderung
- 16.51%
- Jahresänderung
- 16.51%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4