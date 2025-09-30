Der Wechselkurs von NGL-PB hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.74 bis zu einem Hoch von 23.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.