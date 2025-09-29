クォートセクション
通貨 / NGL-PB
NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum

23.85 USD 0.06 (0.25%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NGL-PBの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり23.74の安値と23.92の高値で取引されました。

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cumダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

NGL-PB株の現在の価格は？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cumの株価は本日23.85です。-0.25%内で取引され、前日の終値は23.91、取引量は51に達しました。NGL-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cumの株は配当を出しますか？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cumの現在の価格は23.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.51%やUSDにも注目します。NGL-PBの動きはライブチャートで確認できます。

NGL-PB株を買う方法は？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cumの株は現在23.85で購入可能です。注文は通常23.85または24.15付近で行われ、51や-0.08%が市場の動きを示します。NGL-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

NGL-PB株に投資する方法は？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cumへの投資では、年間の値幅20.00 - 24.00と現在の23.85を考慮します。注文は多くの場合23.85や24.15で行われる前に、3.07%や16.51%と比較されます。NGL-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

NGL Energy Partners LPの株の最高値は？

NGL Energy Partners LPの過去1年の最高値は24.00でした。20.00 - 24.00内で株価は大きく変動し、23.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cumのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

NGL Energy Partners LPの株の最低値は？

NGL Energy Partners LP(NGL-PB)の年間最安値は20.00でした。現在の23.85や20.00 - 24.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NGL-PBの動きはライブチャートで確認できます。

NGL-PBの株式分割はいつ行われましたか？

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cumは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.91、16.51%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.74 23.92
1年のレンジ
20.00 24.00
以前の終値
23.91
始値
23.87
買値
23.85
買値
24.15
安値
23.74
高値
23.92
出来高
51
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
3.07%
6ヶ月の変化
16.51%
1年の変化
16.51%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待