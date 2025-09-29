- Обзор рынка
NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum
Курс NGL-PB за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.74, а максимальная — 23.92.
Следите за динамикой NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NGL-PB сегодня?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) сегодня оценивается на уровне 23.87. Инструмент торгуется в пределах -0.17%, вчерашнее закрытие составило 23.91, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NGL-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum?
NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum в настоящее время оценивается в 23.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.61% и USD. Отслеживайте движения NGL-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции NGL-PB?
Вы можете купить акции NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) по текущей цене 23.87. Ордера обычно размещаются около 23.87 или 24.17, тогда как 50 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NGL-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NGL-PB?
Инвестирование в NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum предполагает учет годового диапазона 20.00 - 24.00 и текущей цены 23.87. Многие сравнивают 3.15% и 16.61% перед размещением ордеров на 23.87 или 24.17. Изучайте ежедневные изменения цены NGL-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NGL Energy Partners LP?
Самая высокая цена NGL Energy Partners LP (NGL-PB) за последний год составила 24.00. Акции заметно колебались в пределах 20.00 - 24.00, сравнение с 23.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NGL Energy Partners LP?
Самая низкая цена NGL Energy Partners LP (NGL-PB) за год составила 20.00. Сравнение с текущими 23.87 и 20.00 - 24.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NGL-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NGL-PB?
В прошлом NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.91 и 16.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.91
- Open
- 23.87
- Bid
- 23.87
- Ask
- 24.17
- Low
- 23.74
- High
- 23.92
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 3.15%
- 6-месячное изменение
- 16.61%
- Годовое изменение
- 16.61%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%