КотировкиРазделы
Валюты / NGL-PB
Назад в Рынок акций США

NGL-PB: NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum

23.87 USD 0.04 (0.17%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NGL-PB за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.74, а максимальная — 23.92.

Следите за динамикой NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NGL-PB сегодня?

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) сегодня оценивается на уровне 23.87. Инструмент торгуется в пределах -0.17%, вчерашнее закрытие составило 23.91, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NGL-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum?

NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum в настоящее время оценивается в 23.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.61% и USD. Отслеживайте движения NGL-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции NGL-PB?

Вы можете купить акции NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum (NGL-PB) по текущей цене 23.87. Ордера обычно размещаются около 23.87 или 24.17, тогда как 50 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NGL-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NGL-PB?

Инвестирование в NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum предполагает учет годового диапазона 20.00 - 24.00 и текущей цены 23.87. Многие сравнивают 3.15% и 16.61% перед размещением ордеров на 23.87 или 24.17. Изучайте ежедневные изменения цены NGL-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NGL Energy Partners LP?

Самая высокая цена NGL Energy Partners LP (NGL-PB) за последний год составила 24.00. Акции заметно колебались в пределах 20.00 - 24.00, сравнение с 23.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NGL Energy Partners LP?

Самая низкая цена NGL Energy Partners LP (NGL-PB) за год составила 20.00. Сравнение с текущими 23.87 и 20.00 - 24.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NGL-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NGL-PB?

В прошлом NGL ENERGY PARTNERS LP 9.00% Class B Fixed-to-Floating Rate Cum проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.91 и 16.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.74 23.92
Годовой диапазон
20.00 24.00
Предыдущее закрытие
23.91
Open
23.87
Bid
23.87
Ask
24.17
Low
23.74
High
23.92
Объем
50
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
3.15%
6-месячное изменение
16.61%
Годовое изменение
16.61%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.