Moedas / NEE-PR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
41.05 USD 0.90 (2.15%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEE-PR para hoje mudou para -2.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.95 e o mais alto foi 41.40.
Veja a dinâmica do par de moedas NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
40.95 41.40
Faixa anual
35.97 47.36
- Fechamento anterior
- 41.95
- Open
- 41.38
- Bid
- 41.05
- Ask
- 41.35
- Low
- 40.95
- High
- 41.40
- Volume
- 1.001 K
- Mudança diária
- -2.15%
- Mudança mensal
- 0.15%
- Mudança de 6 meses
- 1.68%
- Mudança anual
- -9.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh