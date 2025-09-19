通貨 / NEE-PR
NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
41.05 USD 0.90 (2.15%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEE-PRの今日の為替レートは、-2.15%変化しました。日中、通貨は1あたり40.95の安値と41.40の高値で取引されました。
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
40.95 41.40
1年のレンジ
35.97 47.36
- 以前の終値
- 41.95
- 始値
- 41.38
- 買値
- 41.05
- 買値
- 41.35
- 安値
- 40.95
- 高値
- 41.40
- 出来高
- 1.001 K
- 1日の変化
- -2.15%
- 1ヶ月の変化
- 0.15%
- 6ヶ月の変化
- 1.68%
- 1年の変化
- -9.48%
