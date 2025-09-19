クォートセクション
通貨 / NEE-PR
NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units

41.05 USD 0.90 (2.15%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEE-PRの今日の為替レートは、-2.15%変化しました。日中、通貨は1あたり40.95の安値と41.40の高値で取引されました。

NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
40.95 41.40
1年のレンジ
35.97 47.36
以前の終値
41.95
始値
41.38
買値
41.05
買値
41.35
安値
40.95
高値
41.40
出来高
1.001 K
1日の変化
-2.15%
1ヶ月の変化
0.15%
6ヶ月の変化
1.68%
1年の変化
-9.48%
