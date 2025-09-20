QuotazioniSezioni
NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units

41.05 USD 0.90 (2.15%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NEE-PR ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.95 e ad un massimo di 41.40.

Segui le dinamiche di NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
40.95 41.40
Intervallo Annuale
35.97 47.36
Chiusura Precedente
41.95
Apertura
41.38
Bid
41.05
Ask
41.35
Minimo
40.95
Massimo
41.40
Volume
1.001 K
Variazione giornaliera
-2.15%
Variazione Mensile
0.15%
Variazione Semestrale
1.68%
Variazione Annuale
-9.48%
20 settembre, sabato