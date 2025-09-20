Valute / NEE-PR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
41.05 USD 0.90 (2.15%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEE-PR ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.95 e ad un massimo di 41.40.
Segui le dinamiche di NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
40.95 41.40
Intervallo Annuale
35.97 47.36
- Chiusura Precedente
- 41.95
- Apertura
- 41.38
- Bid
- 41.05
- Ask
- 41.35
- Minimo
- 40.95
- Massimo
- 41.40
- Volume
- 1.001 K
- Variazione giornaliera
- -2.15%
- Variazione Mensile
- 0.15%
- Variazione Semestrale
- 1.68%
- Variazione Annuale
- -9.48%
20 settembre, sabato