Валюты / NEE-PR
NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
41.05 USD 0.90 (2.15%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEE-PR за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.95, а максимальная — 41.40.
Следите за динамикой NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.95 41.40
Годовой диапазон
35.97 47.36
- Предыдущее закрытие
- 41.95
- Open
- 41.38
- Bid
- 41.05
- Ask
- 41.35
- Low
- 40.95
- High
- 41.40
- Объем
- 1.001 K
- Дневное изменение
- -2.15%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 1.68%
- Годовое изменение
- -9.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.