NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units

41.05 USD 0.90 (2.15%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEE-PR за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.95, а максимальная — 41.40.

Следите за динамикой NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.95 41.40
Годовой диапазон
35.97 47.36
Предыдущее закрытие
41.95
Open
41.38
Bid
41.05
Ask
41.35
Low
40.95
High
41.40
Объем
1.001 K
Дневное изменение
-2.15%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
1.68%
Годовое изменение
-9.48%
