Divisas / NEE-PR
NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
41.05 USD 0.90 (2.15%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NEE-PR de hoy ha cambiado un -2.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.95, mientras que el máximo ha alcanzado 41.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
40.95 41.40
Rango anual
35.97 47.36
- Cierres anteriores
- 41.95
- Open
- 41.38
- Bid
- 41.05
- Ask
- 41.35
- Low
- 40.95
- High
- 41.40
- Volumen
- 1.001 K
- Cambio diario
- -2.15%
- Cambio mensual
- 0.15%
- Cambio a 6 meses
- 1.68%
- Cambio anual
- -9.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B