NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units

41.05 USD 0.90 (2.15%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NEE-PR de hoy ha cambiado un -2.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.95, mientras que el máximo ha alcanzado 41.40.

Siga la dinámica de la pareja de divisas NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
40.95 41.40
Rango anual
35.97 47.36
Cierres anteriores
41.95
Open
41.38
Bid
41.05
Ask
41.35
Low
40.95
High
41.40
Volumen
1.001 K
Cambio diario
-2.15%
Cambio mensual
0.15%
Cambio a 6 meses
1.68%
Cambio anual
-9.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B