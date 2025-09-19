Währungen / NEE-PR
NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
41.05 USD 0.90 (2.15%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEE-PR hat sich für heute um -2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.95 bis zu einem Hoch von 41.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.
Tagesspanne
40.95 41.40
Jahresspanne
35.97 47.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.95
- Eröffnung
- 41.38
- Bid
- 41.05
- Ask
- 41.35
- Tief
- 40.95
- Hoch
- 41.40
- Volumen
- 1.001 K
- Tagesänderung
- -2.15%
- Monatsänderung
- 0.15%
- 6-Monatsänderung
- 1.68%
- Jahresänderung
- -9.48%
