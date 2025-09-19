KurseKategorien
Währungen / NEE-PR
Zurück zum Aktien

NEE-PR: NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units

41.05 USD 0.90 (2.15%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEE-PR hat sich für heute um -2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.95 bis zu einem Hoch von 41.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
40.95 41.40
Jahresspanne
35.97 47.36
Vorheriger Schlusskurs
41.95
Eröffnung
41.38
Bid
41.05
Ask
41.35
Tief
40.95
Hoch
41.40
Volumen
1.001 K
Tagesänderung
-2.15%
Monatsänderung
0.15%
6-Monatsänderung
1.68%
Jahresänderung
-9.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K