MYSEW: Myseum, Inc.
A taxa do MYSEW para hoje mudou para 8.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0655 e o mais alto foi 0.0655.
Veja a dinâmica do par de moedas Myseum, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MYSEW hoje?
Hoje Myseum, Inc. (MYSEW) está avaliado em 0.0655. O instrumento é negociado dentro de 8.09%, o fechamento de ontem foi 0.0606, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MYSEW em tempo real.
As ações de Myseum, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Myseum, Inc. está avaliado em 0.0655. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -35.91% e USD. Monitore os movimentos de MYSEW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MYSEW?
Você pode comprar ações de Myseum, Inc. (MYSEW) pelo preço atual 0.0655. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0655 ou 0.0685, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MYSEW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MYSEW?
Investir em Myseum, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.0549 - 0.1559 e o preço atual 0.0655. Muitos comparam -7.88% e -35.91% antes de enviar ordens em 0.0655 ou 0.0685. Estude as mudanças diárias de preço de MYSEW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Myseum, Inc.?
O maior preço de Myseum, Inc. (MYSEW) no último ano foi 0.1559. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0549 - 0.1559, e a comparação com 0.0606 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Myseum, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Myseum, Inc.?
O menor preço de Myseum, Inc. (MYSEW) no ano foi 0.0549. A comparação com o preço atual 0.0655 e 0.0549 - 0.1559 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MYSEW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MYSEW?
No passado Myseum, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0606 e -35.91% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0606
- Open
- 0.0655
- Bid
- 0.0655
- Ask
- 0.0685
- Low
- 0.0655
- High
- 0.0655
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 8.09%
- Mudança mensal
- -7.88%
- Mudança de 6 meses
- -35.91%
- Mudança anual
- -35.91%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4