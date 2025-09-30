QuotazioniSezioni
MYSEW: Myseum, Inc.

0.0655 USD 0.0049 (8.09%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYSEW ha avuto una variazione del 8.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0655 e ad un massimo di 0.0655.

Segui le dinamiche di Myseum, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MYSEW oggi?

Oggi le azioni Myseum, Inc. sono prezzate a 0.0655. Viene scambiato all'interno di 8.09%, la chiusura di ieri è stata 0.0606 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MYSEW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Myseum, Inc. pagano dividendi?

Myseum, Inc. è attualmente valutato a 0.0655. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -35.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MYSEW.

Come acquistare azioni MYSEW?

Puoi acquistare azioni Myseum, Inc. al prezzo attuale di 0.0655. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0655 o 0.0685, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MYSEW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MYSEW?

Investire in Myseum, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0549 - 0.1559 e il prezzo attuale 0.0655. Molti confrontano -7.88% e -35.91% prima di effettuare ordini su 0.0655 o 0.0685. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MYSEW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Myseum, Inc.?

Il prezzo massimo di Myseum, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1559. All'interno di 0.0549 - 0.1559, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0606 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Myseum, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Myseum, Inc.?

Il prezzo più basso di Myseum, Inc. (MYSEW) nel corso dell'anno è stato 0.0549. Confrontandolo con gli attuali 0.0655 e 0.0549 - 0.1559 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MYSEW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MYSEW?

Myseum, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0606 e -35.91%.

Intervallo Giornaliero
0.0655 0.0655
Intervallo Annuale
0.0549 0.1559
Chiusura Precedente
0.0606
Apertura
0.0655
Bid
0.0655
Ask
0.0685
Minimo
0.0655
Massimo
0.0655
Volume
1
Variazione giornaliera
8.09%
Variazione Mensile
-7.88%
Variazione Semestrale
-35.91%
Variazione Annuale
-35.91%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4