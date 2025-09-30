- Panoramica
MYSEW: Myseum, Inc.
Il tasso di cambio MYSEW ha avuto una variazione del 8.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0655 e ad un massimo di 0.0655.
Segui le dinamiche di Myseum, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MYSEW oggi?
Oggi le azioni Myseum, Inc. sono prezzate a 0.0655. Viene scambiato all'interno di 8.09%, la chiusura di ieri è stata 0.0606 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MYSEW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Myseum, Inc. pagano dividendi?
Myseum, Inc. è attualmente valutato a 0.0655. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -35.91% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MYSEW.
Come acquistare azioni MYSEW?
Puoi acquistare azioni Myseum, Inc. al prezzo attuale di 0.0655. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0655 o 0.0685, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MYSEW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MYSEW?
Investire in Myseum, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.0549 - 0.1559 e il prezzo attuale 0.0655. Molti confrontano -7.88% e -35.91% prima di effettuare ordini su 0.0655 o 0.0685. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MYSEW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Myseum, Inc.?
Il prezzo massimo di Myseum, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.1559. All'interno di 0.0549 - 0.1559, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0606 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Myseum, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Myseum, Inc.?
Il prezzo più basso di Myseum, Inc. (MYSEW) nel corso dell'anno è stato 0.0549. Confrontandolo con gli attuali 0.0655 e 0.0549 - 0.1559 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MYSEW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MYSEW?
Myseum, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0606 e -35.91%.
- Chiusura Precedente
- 0.0606
- Apertura
- 0.0655
- Bid
- 0.0655
- Ask
- 0.0685
- Minimo
- 0.0655
- Massimo
- 0.0655
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 8.09%
- Variazione Mensile
- -7.88%
- Variazione Semestrale
- -35.91%
- Variazione Annuale
- -35.91%
