MYSEW: Myseum, Inc.
Курс MYSEW за сегодня изменился на 8.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0655, а максимальная — 0.0655.
Следите за динамикой Myseum, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MYSEW сегодня?
Myseum, Inc. (MYSEW) сегодня оценивается на уровне 0.0655. Инструмент торгуется в пределах 8.09%, вчерашнее закрытие составило 0.0606, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MYSEW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Myseum, Inc.?
Myseum, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0655. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.91% и USD. Отслеживайте движения MYSEW на графике в реальном времени.
Как купить акции MYSEW?
Вы можете купить акции Myseum, Inc. (MYSEW) по текущей цене 0.0655. Ордера обычно размещаются около 0.0655 или 0.0685, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MYSEW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MYSEW?
Инвестирование в Myseum, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0549 - 0.1559 и текущей цены 0.0655. Многие сравнивают -7.88% и -35.91% перед размещением ордеров на 0.0655 или 0.0685. Изучайте ежедневные изменения цены MYSEW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Myseum, Inc.?
Самая высокая цена Myseum, Inc. (MYSEW) за последний год составила 0.1559. Акции заметно колебались в пределах 0.0549 - 0.1559, сравнение с 0.0606 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Myseum, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Myseum, Inc.?
Самая низкая цена Myseum, Inc. (MYSEW) за год составила 0.0549. Сравнение с текущими 0.0655 и 0.0549 - 0.1559 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MYSEW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MYSEW?
В прошлом Myseum, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0606 и -35.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0606
- Open
- 0.0655
- Bid
- 0.0655
- Ask
- 0.0685
- Low
- 0.0655
- High
- 0.0655
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 8.09%
- Месячное изменение
- -7.88%
- 6-месячное изменение
- -35.91%
- Годовое изменение
- -35.91%
