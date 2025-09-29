КотировкиРазделы
MYSEW: Myseum, Inc.

0.0655 USD 0.0049 (8.09%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MYSEW за сегодня изменился на 8.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0655, а максимальная — 0.0655.

Следите за динамикой Myseum, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MYSEW сегодня?

Myseum, Inc. (MYSEW) сегодня оценивается на уровне 0.0655. Инструмент торгуется в пределах 8.09%, вчерашнее закрытие составило 0.0606, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MYSEW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Myseum, Inc.?

Myseum, Inc. в настоящее время оценивается в 0.0655. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -35.91% и USD. Отслеживайте движения MYSEW на графике в реальном времени.

Как купить акции MYSEW?

Вы можете купить акции Myseum, Inc. (MYSEW) по текущей цене 0.0655. Ордера обычно размещаются около 0.0655 или 0.0685, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MYSEW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MYSEW?

Инвестирование в Myseum, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.0549 - 0.1559 и текущей цены 0.0655. Многие сравнивают -7.88% и -35.91% перед размещением ордеров на 0.0655 или 0.0685. Изучайте ежедневные изменения цены MYSEW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Myseum, Inc.?

Самая высокая цена Myseum, Inc. (MYSEW) за последний год составила 0.1559. Акции заметно колебались в пределах 0.0549 - 0.1559, сравнение с 0.0606 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Myseum, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Myseum, Inc.?

Самая низкая цена Myseum, Inc. (MYSEW) за год составила 0.0549. Сравнение с текущими 0.0655 и 0.0549 - 0.1559 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MYSEW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MYSEW?

В прошлом Myseum, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0606 и -35.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0655 0.0655
Годовой диапазон
0.0549 0.1559
Предыдущее закрытие
0.0606
Open
0.0655
Bid
0.0655
Ask
0.0685
Low
0.0655
High
0.0655
Объем
1
Дневное изменение
8.09%
Месячное изменение
-7.88%
6-месячное изменение
-35.91%
Годовое изменение
-35.91%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.