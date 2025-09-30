- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MYSEW: Myseum, Inc.
Le taux de change de MYSEW a changé de 8.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0655 et à un maximum de 0.0655.
Suivez la dynamique Myseum, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MYSEW aujourd'hui ?
L'action Myseum, Inc. est cotée à 0.0655 aujourd'hui. Elle se négocie dans 8.09%, a clôturé hier à 0.0606 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de MYSEW présente ces mises à jour.
L'action Myseum, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Myseum, Inc. est actuellement valorisé à 0.0655. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -35.91% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MYSEW.
Comment acheter des actions MYSEW ?
Vous pouvez acheter des actions Myseum, Inc. au cours actuel de 0.0655. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0655 ou de 0.0685, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MYSEW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MYSEW ?
Investir dans Myseum, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0549 - 0.1559 et le prix actuel 0.0655. Beaucoup comparent -7.88% et -35.91% avant de passer des ordres à 0.0655 ou 0.0685. Consultez le graphique du cours de MYSEW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Myseum, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Myseum, Inc. l'année dernière était 0.1559. Au cours de 0.0549 - 0.1559, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0606 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Myseum, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Myseum, Inc. ?
Le cours le plus bas de Myseum, Inc. (MYSEW) sur l'année a été 0.0549. Sa comparaison avec 0.0655 et 0.0549 - 0.1559 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MYSEW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MYSEW a-t-elle été divisée ?
Myseum, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0606 et -35.91% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0606
- Ouverture
- 0.0655
- Bid
- 0.0655
- Ask
- 0.0685
- Plus Bas
- 0.0655
- Plus Haut
- 0.0655
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 8.09%
- Changement Mensuel
- -7.88%
- Changement à 6 Mois
- -35.91%
- Changement Annuel
- -35.91%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4