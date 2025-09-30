- 概要
MYSEW: Myseum, Inc.
MYSEWの今日の為替レートは、8.09%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0655の安値と0.0655の高値で取引されました。
Myseum, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MYSEW株の現在の価格は？
Myseum, Inc.の株価は本日0.0655です。8.09%内で取引され、前日の終値は0.0606、取引量は1に達しました。MYSEWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Myseum, Inc.の株は配当を出しますか？
Myseum, Inc.の現在の価格は0.0655です。配当方針は会社によりますが、投資家は-35.91%やUSDにも注目します。MYSEWの動きはライブチャートで確認できます。
MYSEW株を買う方法は？
Myseum, Inc.の株は現在0.0655で購入可能です。注文は通常0.0655または0.0685付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。MYSEWの最新情報はライブチャートで確認できます。
MYSEW株に投資する方法は？
Myseum, Inc.への投資では、年間の値幅0.0549 - 0.1559と現在の0.0655を考慮します。注文は多くの場合0.0655や0.0685で行われる前に、-7.88%や-35.91%と比較されます。MYSEWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Myseum, Inc.の株の最高値は？
Myseum, Inc.の過去1年の最高値は0.1559でした。0.0549 - 0.1559内で株価は大きく変動し、0.0606と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Myseum, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Myseum, Inc.の株の最低値は？
Myseum, Inc.(MYSEW)の年間最安値は0.0549でした。現在の0.0655や0.0549 - 0.1559と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MYSEWの動きはライブチャートで確認できます。
MYSEWの株式分割はいつ行われましたか？
Myseum, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0606、-35.91%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0606
- 始値
- 0.0655
- 買値
- 0.0655
- 買値
- 0.0685
- 安値
- 0.0655
- 高値
- 0.0655
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 8.09%
- 1ヶ月の変化
- -7.88%
- 6ヶ月の変化
- -35.91%
- 1年の変化
- -35.91%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4