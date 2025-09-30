- Übersicht
MYSEW: Myseum, Inc.
Der Wechselkurs von MYSEW hat sich für heute um 8.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0655 bis zu einem Hoch von 0.0655 gehandelt.
Verfolgen Sie die Myseum, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MYSEW heute?
Die Aktie von Myseum, Inc. (MYSEW) notiert heute bei 0.0655. Sie wird innerhalb einer Spanne von 8.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0606 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von MYSEW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MYSEW Dividenden?
Myseum, Inc. wird derzeit mit 0.0655 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -35.91% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MYSEW zu verfolgen.
Wie kaufe ich MYSEW-Aktien?
Sie können Aktien von Myseum, Inc. (MYSEW) zum aktuellen Kurs von 0.0655 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0655 oder 0.0685 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MYSEW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MYSEW-Aktien?
Bei einer Investition in Myseum, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0549 - 0.1559 und der aktuelle Kurs 0.0655 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -7.88% und -35.91%, bevor sie Orders zu 0.0655 oder 0.0685 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MYSEW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Myseum, Inc.?
Der höchste Kurs von Myseum, Inc. (MYSEW) im vergangenen Jahr lag bei 0.1559. Innerhalb von 0.0549 - 0.1559 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0606 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Myseum, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Myseum, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Myseum, Inc. (MYSEW) im Laufe des Jahres betrug 0.0549. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0655 und der Spanne 0.0549 - 0.1559 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MYSEW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MYSEW statt?
Myseum, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0606 und -35.91% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0606
- Eröffnung
- 0.0655
- Bid
- 0.0655
- Ask
- 0.0685
- Tief
- 0.0655
- Hoch
- 0.0655
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 8.09%
- Monatsänderung
- -7.88%
- 6-Monatsänderung
- -35.91%
- Jahresänderung
- -35.91%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4