MXCT: MaxCyte Inc
1.63 USD 0.13 (8.67%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MXCT para hoje mudou para 8.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.50 e o mais alto foi 1.63.
Veja a dinâmica do par de moedas MaxCyte Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MXCT Notícias
- Masoud Maher buys Maxcyte (MXCT) shares worth $102,915
- Maxcyte CFO Swirsky buys $64.5k in shares
- Brooke William buys Maxcyte (MXCT) shares worth $64,500
- Douglas buys $111k in Maxcyte shares
- Erck Stanley C, Maxcyte director, buys $137k in MXCT stock
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- MaxCyte stock rating downgraded to Neutral by BTIG on funding concerns
- MaxCyte stock downgraded by William Blair to Market Perform on weak guidance
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MaxCyte Q3 2025 presentation slides: SPL portfolio expands despite market challenges
- MaxCyte to delist shares from London AIM, maintains Nasdaq listing
- MaxCyte stockholders approve AIM delisting, company to trade only on Nasdaq
- MaxCyte shareholders approve equity plan expansion, AIM delisting
- MaxCyte and Ori Biotech partner to enhance cell therapy manufacturing
- MaxCyte: Strong Revenues, Fast-Growing Cell-Therapy Market (NASDAQ:MXCT)
- Hello Group, loanDepot, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Lazard (NYSE:LAZ), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MaxCyte shares tumble as Q4 revenue plunges despite beating estimates
Faixa diária
1.50 1.63
Faixa anual
1.29 5.20
- Fechamento anterior
- 1.50
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Low
- 1.50
- High
- 1.63
- Volume
- 559
- Mudança diária
- 8.67%
- Mudança mensal
- 20.74%
- Mudança de 6 meses
- -39.63%
- Mudança anual
- -58.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh