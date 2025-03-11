Währungen / MXCT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MXCT: MaxCyte Inc
1.58 USD 0.04 (2.47%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MXCT hat sich für heute um -2.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.56 bis zu einem Hoch von 1.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die MaxCyte Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MXCT News
- Masoud Maher buys Maxcyte (MXCT) shares worth $102,915
- Maxcyte CFO Swirsky buys $64.5k in shares
- Brooke William buys Maxcyte (MXCT) shares worth $64,500
- Douglas buys $111k in Maxcyte shares
- Erck Stanley C, Maxcyte director, buys $137k in MXCT stock
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- MaxCyte stock rating downgraded to Neutral by BTIG on funding concerns
- MaxCyte stock downgraded by William Blair to Market Perform on weak guidance
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MaxCyte Q3 2025 presentation slides: SPL portfolio expands despite market challenges
- MaxCyte to delist shares from London AIM, maintains Nasdaq listing
- MaxCyte stockholders approve AIM delisting, company to trade only on Nasdaq
- MaxCyte shareholders approve equity plan expansion, AIM delisting
- MaxCyte and Ori Biotech partner to enhance cell therapy manufacturing
- MaxCyte: Strong Revenues, Fast-Growing Cell-Therapy Market (NASDAQ:MXCT)
- Hello Group, loanDepot, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Lazard (NYSE:LAZ), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MaxCyte shares tumble as Q4 revenue plunges despite beating estimates
Tagesspanne
1.56 1.62
Jahresspanne
1.29 5.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.62
- Eröffnung
- 1.61
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Tief
- 1.56
- Hoch
- 1.62
- Volumen
- 224
- Tagesänderung
- -2.47%
- Monatsänderung
- 17.04%
- 6-Monatsänderung
- -41.48%
- Jahresänderung
- -59.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K