QuotazioniSezioni
Valute / MXCT
Tornare a Azioni

MXCT: MaxCyte Inc

1.52 USD 0.10 (6.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MXCT ha avuto una variazione del -6.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.50 e ad un massimo di 1.62.

Segui le dinamiche di MaxCyte Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MXCT News

Intervallo Giornaliero
1.50 1.62
Intervallo Annuale
1.29 5.20
Chiusura Precedente
1.62
Apertura
1.61
Bid
1.52
Ask
1.82
Minimo
1.50
Massimo
1.62
Volume
1.249 K
Variazione giornaliera
-6.17%
Variazione Mensile
12.59%
Variazione Semestrale
-43.70%
Variazione Annuale
-60.93%
21 settembre, domenica