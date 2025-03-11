Valute / MXCT
MXCT: MaxCyte Inc
1.52 USD 0.10 (6.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MXCT ha avuto una variazione del -6.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.50 e ad un massimo di 1.62.
Segui le dinamiche di MaxCyte Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.50 1.62
Intervallo Annuale
1.29 5.20
- Chiusura Precedente
- 1.62
- Apertura
- 1.61
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Minimo
- 1.50
- Massimo
- 1.62
- Volume
- 1.249 K
- Variazione giornaliera
- -6.17%
- Variazione Mensile
- 12.59%
- Variazione Semestrale
- -43.70%
- Variazione Annuale
- -60.93%
21 settembre, domenica