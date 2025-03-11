통화 / MXCT
MXCT: MaxCyte Inc
1.52 USD 0.10 (6.17%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MXCT 환율이 오늘 -6.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.50이고 고가는 1.62이었습니다.
MaxCyte Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- Masoud Maher buys Maxcyte (MXCT) shares worth $102,915
- Maxcyte CFO Swirsky buys $64.5k in shares
- Brooke William buys Maxcyte (MXCT) shares worth $64,500
- Douglas buys $111k in Maxcyte shares
- Erck Stanley C, Maxcyte director, buys $137k in MXCT stock
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- MaxCyte stock rating downgraded to Neutral by BTIG on funding concerns
- MaxCyte stock downgraded by William Blair to Market Perform on weak guidance
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MaxCyte Q3 2025 presentation slides: SPL portfolio expands despite market challenges
- MaxCyte to delist shares from London AIM, maintains Nasdaq listing
- MaxCyte stockholders approve AIM delisting, company to trade only on Nasdaq
- MaxCyte shareholders approve equity plan expansion, AIM delisting
- MaxCyte and Ori Biotech partner to enhance cell therapy manufacturing
- MaxCyte: Strong Revenues, Fast-Growing Cell-Therapy Market (NASDAQ:MXCT)
- Hello Group, loanDepot, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Lazard (NYSE:LAZ), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MaxCyte shares tumble as Q4 revenue plunges despite beating estimates
일일 변동 비율
1.50 1.62
년간 변동
1.29 5.20
- 이전 종가
- 1.62
- 시가
- 1.61
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- 저가
- 1.50
- 고가
- 1.62
- 볼륨
- 1.249 K
- 일일 변동
- -6.17%
- 월 변동
- 12.59%
- 6개월 변동
- -43.70%
- 년간 변동율
- -60.93%
20 9월, 토요일