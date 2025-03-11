货币 / MXCT
MXCT: MaxCyte Inc
1.51 USD 0.03 (2.03%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MXCT汇率已更改2.03%。当日，交易品种以低点1.48和高点1.55进行交易。
关注MaxCyte Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MXCT新闻
- Masoud Maher buys Maxcyte (MXCT) shares worth $102,915
- Maxcyte CFO Swirsky buys $64.5k in shares
- Brooke William buys Maxcyte (MXCT) shares worth $64,500
- Douglas buys $111k in Maxcyte shares
- Erck Stanley C, Maxcyte director, buys $137k in MXCT stock
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- MaxCyte stock rating downgraded to Neutral by BTIG on funding concerns
- MaxCyte stock downgraded by William Blair to Market Perform on weak guidance
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MaxCyte Q3 2025 presentation slides: SPL portfolio expands despite market challenges
- MaxCyte to delist shares from London AIM, maintains Nasdaq listing
- MaxCyte stockholders approve AIM delisting, company to trade only on Nasdaq
- MaxCyte shareholders approve equity plan expansion, AIM delisting
- MaxCyte and Ori Biotech partner to enhance cell therapy manufacturing
- MaxCyte: Strong Revenues, Fast-Growing Cell-Therapy Market (NASDAQ:MXCT)
- Hello Group, loanDepot, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Lazard (NYSE:LAZ), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MaxCyte shares tumble as Q4 revenue plunges despite beating estimates
