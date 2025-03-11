Devises / MXCT
MXCT: MaxCyte Inc
1.52 USD 0.10 (6.17%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MXCT a changé de -6.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.50 et à un maximum de 1.62.
Suivez la dynamique MaxCyte Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MXCT Nouvelles
- Masoud Maher buys Maxcyte (MXCT) shares worth $102,915
- Maxcyte CFO Swirsky buys $64.5k in shares
- Brooke William buys Maxcyte (MXCT) shares worth $64,500
- Douglas buys $111k in Maxcyte shares
- Erck Stanley C, Maxcyte director, buys $137k in MXCT stock
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- MaxCyte stock rating downgraded to Neutral by BTIG on funding concerns
- MaxCyte stock downgraded by William Blair to Market Perform on weak guidance
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MaxCyte Q3 2025 presentation slides: SPL portfolio expands despite market challenges
- MaxCyte to delist shares from London AIM, maintains Nasdaq listing
- MaxCyte stockholders approve AIM delisting, company to trade only on Nasdaq
- MaxCyte shareholders approve equity plan expansion, AIM delisting
- MaxCyte and Ori Biotech partner to enhance cell therapy manufacturing
- MaxCyte: Strong Revenues, Fast-Growing Cell-Therapy Market (NASDAQ:MXCT)
- Hello Group, loanDepot, Mineralys Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Lazard (NYSE:LAZ), Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX)
- MaxCyte, Inc. (MXCT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- MaxCyte shares tumble as Q4 revenue plunges despite beating estimates
Range quotidien
1.50 1.62
Range Annuel
1.29 5.20
- Clôture Précédente
- 1.62
- Ouverture
- 1.61
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Plus Bas
- 1.50
- Plus Haut
- 1.62
- Volume
- 1.249 K
- Changement quotidien
- -6.17%
- Changement Mensuel
- 12.59%
- Changement à 6 Mois
- -43.70%
- Changement Annuel
- -60.93%
20 septembre, samedi