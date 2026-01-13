- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MSPR: MSP Recovery, Inc.
A taxa do MSPR para hoje mudou para -23.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.20 e o mais alto foi 0.27.
Veja a dinâmica do par de moedas MSP Recovery, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MSPR hoje?
Hoje MSP Recovery, Inc. (MSPR) está avaliado em 0.20. O instrumento é negociado dentro de 0.20 - 0.27, o fechamento de ontem foi 0.26, e o volume de negociação atingiu 2216. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MSPR em tempo real.
As ações de MSP Recovery, Inc. pagam dividendos?
Atualmente MSP Recovery, Inc. está avaliado em 0.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -91.38% e USD. Monitore os movimentos de MSPR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MSPR?
Você pode comprar ações de MSP Recovery, Inc. (MSPR) pelo preço atual 0.20. Ordens geralmente são executadas perto de 0.20 ou 0.50, enquanto 2216 e -23.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MSPR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MSPR?
Investir em MSP Recovery, Inc. envolve considerar a faixa anual 0.20 - 3.75 e o preço atual 0.20. Muitos comparam -41.18% e -84.25% antes de enviar ordens em 0.20 ou 0.50. Estude as mudanças diárias de preço de MSPR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MSP Recovery, Inc.?
O maior preço de MSP Recovery, Inc. (MSPR) no último ano foi 3.75. As ações oscilaram bastante dentro de 0.20 - 3.75, e a comparação com 0.26 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MSP Recovery, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MSP Recovery, Inc.?
O menor preço de MSP Recovery, Inc. (MSPR) no ano foi 0.20. A comparação com o preço atual 0.20 e 0.20 - 3.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MSPR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MSPR?
No passado MSP Recovery, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.26 e -91.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.26
- Open
- 0.26
- Bid
- 0.20
- Ask
- 0.50
- Low
- 0.20
- High
- 0.27
- Volume
- 2.216 K
- Mudança diária
- -23.08%
- Mudança mensal
- -41.18%
- Mudança de 6 meses
- -84.25%
- Mudança anual
- -91.38%
- Atu.
- 0.3%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 0.2%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 2.7%
- Projeç.
- 2.7%
- Prév.
- 2.7%
- Atu.
- 2.6%
- Projeç.
- 2.6%
- Prév.
- 2.6%
- Atu.
- 0.0%
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 326.030
- Projeç.
- 325.833
- Prév.
- 325.031
- Atu.
- 0.737 milh
- Projeç.
- Prév.
- 0.738 milh
- Atu.
- -0.1%
- Projeç.
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.773%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.