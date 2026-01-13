- Übersicht
MSPR: MSP Recovery, Inc.
Der Wechselkurs von MSPR hat sich für heute um -23.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.20 bis zu einem Hoch von 0.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die MSP Recovery, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MSPR heute?
Die Aktie von MSP Recovery, Inc. (MSPR) notiert heute bei 0.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20 - 0.27 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.26 und das Handelsvolumen erreichte 2216. Das Live-Chart von MSPR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MSPR Dividenden?
MSP Recovery, Inc. wird derzeit mit 0.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -91.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MSPR zu verfolgen.
Wie kaufe ich MSPR-Aktien?
Sie können Aktien von MSP Recovery, Inc. (MSPR) zum aktuellen Kurs von 0.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.20 oder 0.50 platziert, während 2216 und -23.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MSPR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MSPR-Aktien?
Bei einer Investition in MSP Recovery, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.20 - 3.75 und der aktuelle Kurs 0.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -41.18% und -84.25%, bevor sie Orders zu 0.20 oder 0.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MSPR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MSP Recovery, Inc.?
Der höchste Kurs von MSP Recovery, Inc. (MSPR) im vergangenen Jahr lag bei 3.75. Innerhalb von 0.20 - 3.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.26 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MSP Recovery, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MSP Recovery, Inc.?
Der niedrigste Kurs von MSP Recovery, Inc. (MSPR) im Laufe des Jahres betrug 0.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.20 und der Spanne 0.20 - 3.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MSPR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MSPR statt?
MSP Recovery, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.26 und -91.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.26
- Eröffnung
- 0.26
- Bid
- 0.20
- Ask
- 0.50
- Tief
- 0.20
- Hoch
- 0.27
- Volumen
- 2.216 K
- Tagesänderung
- -23.08%
- Monatsänderung
- -41.18%
- 6-Monatsänderung
- -84.25%
- Jahresänderung
- -91.38%
- Akt
- 0.3%
- Erw
- Vorh
- Akt
- 0.2%
- Erw
- Vorh
- Akt
- 2.7%
- Erw
- 2.7%
- Vorh
- 2.7%
- Akt
- 2.6%
- Erw
- 2.6%
- Vorh
- 2.6%
- Akt
- 0.0%
- Erw
- Vorh
- Akt
- 326.030
- Erw
- 325.833
- Vorh
- 325.031
- Akt
- 0.737 M
- Erw
- Vorh
- 0.738 M
- Akt
- -0.1%
- Erw
- Vorh
- 3.8%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.773%
- Akt
-
- Erw
- Vorh