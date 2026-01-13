クォートセクション
通貨 / MSPR
株に戻る

MSPR: MSPリカバリー

0.20 USD 0.06 (23.08%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

MSPRの今日の為替レートは、-23.08%変化しました。日中、通貨は1あたり0.20の安値と0.27の高値で取引されました。

MSPリカバリーダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

MSPR株の現在の価格は？

MSPリカバリーの株価は本日0.20です。0.20 - 0.27内で取引され、前日の終値は0.26、取引量は2216に達しました。MSPRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

MSPリカバリーの株は配当を出しますか？

MSPリカバリーの現在の価格は0.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は-91.38%やUSDにも注目します。MSPRの動きはライブチャートで確認できます。

MSPR株を買う方法は？

MSPリカバリーの株は現在0.20で購入可能です。注文は通常0.20または0.50付近で行われ、2216や-23.08%が市場の動きを示します。MSPRの最新情報はライブチャートで確認できます。

MSPR株に投資する方法は？

MSPリカバリーへの投資では、年間の値幅0.20 - 3.75と現在の0.20を考慮します。注文は多くの場合0.20や0.50で行われる前に、-41.18%や-84.25%と比較されます。MSPRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

MSPリカバリーの株の最高値は？

MSPリカバリーの過去1年の最高値は3.75でした。0.20 - 3.75内で株価は大きく変動し、0.26と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MSPリカバリーのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

MSPリカバリーの株の最低値は？

MSPリカバリー(MSPR)の年間最安値は0.20でした。現在の0.20や0.20 - 3.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MSPRの動きはライブチャートで確認できます。

MSPRの株式分割はいつ行われましたか？

MSPリカバリーは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.26、-91.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.20 0.27
1年のレンジ
0.20 3.75
以前の終値
0.26
始値
0.26
買値
0.20
買値
0.50
安値
0.20
高値
0.27
出来高
2.216 K
1日の変化
-23.08%
1ヶ月の変化
-41.18%
6ヶ月の変化
-84.25%
1年の変化
-91.38%
13 1月, 火曜日
13:30
USD
CPI前月比
実際
0.3%
期待
13:30
USD
コアCPI前月比
実際
0.2%
期待
13:30
USD
CPI前年比
実際
2.7%
期待
2.7%
2.7%
13:30
USD
コアCPI前年比
実際
2.6%
期待
2.6%
2.6%
13:30
USD
コアCPI n.s.a. 前月比
実際
0.0%
期待
13:30
USD
CPI
実際
326.030
期待
325.833
325.031
15:00
USD
新築住宅販売戸数（New Home Sales）
実際
0.737 M
期待
0.738 M
15:00
USD
新築住宅販売戸数前月比
実際
-0.1%
期待
3.8%
17:00
USD
EIA短期エネルギー見通し
実際
期待
18:00
USD
30年債入札
実際
期待
4.773%
19:00
USD
連邦予算収支
実際
期待