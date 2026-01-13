- Panorámica
MSPR: MSP Recovery, Inc.
El tipo de cambio de MSPR de hoy ha cambiado un -23.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.20, mientras que el máximo ha alcanzado 0.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MSP Recovery, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MSPR hoy?
MSP Recovery, Inc. (MSPR) se evalúa hoy en 0.20. El instrumento se negocia dentro de 0.20 - 0.27; el cierre de ayer ha sido 0.26 y el volumen comercial ha alcanzado 2216. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MSPR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de MSP Recovery, Inc.?
MSP Recovery, Inc. se evalúa actualmente en 0.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -91.38% y USD. Monitoree los movimientos de MSPR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MSPR?
Puede comprar acciones de MSP Recovery, Inc. (MSPR) al precio actual de 0.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.20 o 0.50, mientras que 2216 y -23.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MSPR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MSPR?
Invertir en MSP Recovery, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.20 - 3.75 y el precio actual 0.20. Muchos comparan -41.18% y -84.25% antes de colocar órdenes en 0.20 o 0.50. Estudie los cambios diarios de precios de MSPR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de MSP Recovery, Inc.?
El precio más alto de MSP Recovery, Inc. (MSPR) en el último año ha sido 3.75. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.20 - 3.75, una comparación con 0.26 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de MSP Recovery, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de MSP Recovery, Inc.?
El precio más bajo de MSP Recovery, Inc. (MSPR) para el año ha sido 0.20. La comparación con los actuales 0.20 y 0.20 - 3.75 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MSPR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MSPR?
En el pasado, MSP Recovery, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.26 y -91.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.26
- Open
- 0.26
- Bid
- 0.20
- Ask
- 0.50
- Low
- 0.20
- High
- 0.27
- Volumen
- 2.216 K
- Cambio diario
- -23.08%
- Cambio mensual
- -41.18%
- Cambio a 6 meses
- -84.25%
- Cambio anual
- -91.38%
- Act.
- 0.3%
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 0.2%
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 2.7%
- Pronós.
- 2.7%
- Prev.
- 2.7%
- Act.
- 2.6%
- Pronós.
- 2.6%
- Prev.
- 2.6%
- Act.
- 0.0%
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 326.030
- Pronós.
- 325.833
- Prev.
- 325.031
- Act.
- 0.737 M
- Pronós.
- Prev.
- 0.738 M
- Act.
- -0.1%
- Pronós.
- Prev.
- 3.8%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.773%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.