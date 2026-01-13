- Обзор рынка
MSPR: MSP Recovery, Inc.
Курс MSPR за сегодня изменился на -23.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.20, а максимальная — 0.27.
Следите за динамикой MSP Recovery, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MSPR сегодня?
MSP Recovery, Inc. (MSPR) сегодня оценивается на уровне 0.20. Инструмент торгуется в пределах 0.20 - 0.27, вчерашнее закрытие составило 0.26, а торговый объем достиг 2216. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MSP Recovery, Inc.?
MSP Recovery, Inc. в настоящее время оценивается в 0.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.38% и USD. Отслеживайте движения MSPR на графике в реальном времени.
Как купить акции MSPR?
Вы можете купить акции MSP Recovery, Inc. (MSPR) по текущей цене 0.20. Ордера обычно размещаются около 0.20 или 0.50, тогда как 2216 и -23.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MSPR?
Инвестирование в MSP Recovery, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.20 - 3.75 и текущей цены 0.20. Многие сравнивают -41.18% и -84.25% перед размещением ордеров на 0.20 или 0.50. Изучайте ежедневные изменения цены MSPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MSP Recovery, Inc.?
Самая высокая цена MSP Recovery, Inc. (MSPR) за последний год составила 3.75. Акции заметно колебались в пределах 0.20 - 3.75, сравнение с 0.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MSP Recovery, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MSP Recovery, Inc.?
Самая низкая цена MSP Recovery, Inc. (MSPR) за год составила 0.20. Сравнение с текущими 0.20 и 0.20 - 3.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MSPR?
В прошлом MSP Recovery, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.26 и -91.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.26
- Open
- 0.26
- Bid
- 0.20
- Ask
- 0.50
- Low
- 0.20
- High
- 0.27
- Объем
- 2.216 K
- Дневное изменение
- -23.08%
- Месячное изменение
- -41.18%
- 6-месячное изменение
- -84.25%
- Годовое изменение
- -91.38%
- Акт.
- 0.3%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 2.7%
- Прог.
- 2.7%
- Пред.
- 2.7%
- Акт.
- 2.6%
- Прог.
- 2.6%
- Пред.
- 2.6%
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 326.030
- Прог.
- 325.833
- Пред.
- 325.031
- Акт.
- 0.737 млн
- Прог.
- Пред.
- 0.738 млн
- Акт.
- -0.1%
- Прог.
- Пред.
- 3.8%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.773%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.