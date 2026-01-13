КотировкиРазделы
Валюты / MSPR
Назад в Рынок акций США

MSPR: MSP Recovery, Inc.

0.20 USD 0.06 (23.08%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MSPR за сегодня изменился на -23.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.20, а максимальная — 0.27.

Следите за динамикой MSP Recovery, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MSPR сегодня?

MSP Recovery, Inc. (MSPR) сегодня оценивается на уровне 0.20. Инструмент торгуется в пределах 0.20 - 0.27, вчерашнее закрытие составило 0.26, а торговый объем достиг 2216. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MSPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MSP Recovery, Inc.?

MSP Recovery, Inc. в настоящее время оценивается в 0.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.38% и USD. Отслеживайте движения MSPR на графике в реальном времени.

Как купить акции MSPR?

Вы можете купить акции MSP Recovery, Inc. (MSPR) по текущей цене 0.20. Ордера обычно размещаются около 0.20 или 0.50, тогда как 2216 и -23.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MSPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MSPR?

Инвестирование в MSP Recovery, Inc. предполагает учет годового диапазона 0.20 - 3.75 и текущей цены 0.20. Многие сравнивают -41.18% и -84.25% перед размещением ордеров на 0.20 или 0.50. Изучайте ежедневные изменения цены MSPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MSP Recovery, Inc.?

Самая высокая цена MSP Recovery, Inc. (MSPR) за последний год составила 3.75. Акции заметно колебались в пределах 0.20 - 3.75, сравнение с 0.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MSP Recovery, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MSP Recovery, Inc.?

Самая низкая цена MSP Recovery, Inc. (MSPR) за год составила 0.20. Сравнение с текущими 0.20 и 0.20 - 3.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MSPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MSPR?

В прошлом MSP Recovery, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.26 и -91.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.20 0.27
Годовой диапазон
0.20 3.75
Предыдущее закрытие
0.26
Open
0.26
Bid
0.20
Ask
0.50
Low
0.20
High
0.27
Объем
2.216 K
Дневное изменение
-23.08%
Месячное изменение
-41.18%
6-месячное изменение
-84.25%
Годовое изменение
-91.38%
13 января, вторник
13:30
USD
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.3%
Прог.
Пред.
13:30
USD
Базовый индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.2%
Прог.
Пред.
13:30
USD
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.7%
Прог.
2.7%
Пред.
2.7%
13:30
USD
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.6%
Прог.
2.6%
Пред.
2.6%
13:30
USD
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
0.0%
Прог.
Пред.
13:30
USD
Индекс потребительских цен
Акт.
326.030
Прог.
325.833
Пред.
325.031
15:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.737 млн
Прог.
Пред.
0.738 млн
15:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
-0.1%
Прог.
Пред.
3.8%
17:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.773%
19:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
Пред.