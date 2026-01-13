报价部分
货币 / MSPR
MSPR: MSP Recovery, Inc.

0.20 USD 0.06 (23.08%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MSPR汇率已更改-23.08%。当日，交易品种以低点0.20和高点0.27进行交易。

关注MSP Recovery, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MSPR股票今天的价格是多少？

MSP Recovery, Inc.股票今天的定价为0.20。它在0.20 - 0.27范围内交易，昨天的收盘价为0.26，交易量达到2216。MSPR的实时价格图表显示了这些更新。

MSP Recovery, Inc.股票是否支付股息？

MSP Recovery, Inc.目前的价值为0.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-91.38%和USD。实时查看图表以跟踪MSPR走势。

如何购买MSPR股票？

您可以以0.20的当前价格购买MSP Recovery, Inc.股票。订单通常设置在0.20或0.50附近，而2216和-23.08%显示市场活动。立即关注MSPR的实时图表更新。

如何投资MSPR股票？

投资MSP Recovery, Inc.需要考虑年度范围0.20 - 3.75和当前价格0.20。许多人在以0.20或0.50下订单之前，会比较-41.18%和。实时查看MSPR价格图表，了解每日变化。

MSP Recovery, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MSP Recovery, Inc.的最高价格是3.75。在0.20 - 3.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MSP Recovery, Inc.的绩效。

MSP Recovery, Inc.股票的最低价格是多少？

MSP Recovery, Inc.（MSPR）的最低价格为0.20。将其与当前的0.20和0.20 - 3.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MSPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MSPR股票是什么时候拆分的？

MSP Recovery, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.26和-91.38%中可见。

日范围
0.20 0.27
年范围
0.20 3.75
前一天收盘价
0.26
开盘价
0.26
卖价
0.20
买价
0.50
最低价
0.20
最高价
0.27
交易量
2.216 K
日变化
-23.08%
月变化
-41.18%
6个月变化
-84.25%
年变化
-91.38%
13 一月, 星期二
13:30
USD
CPI 月率m/m
实际值
0.3%
预测值
前值
13:30
USD
核心CPI月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
前值
13:30
USD
CPI 年率y/y
实际值
2.7%
预测值
2.7%
前值
2.7%
13:30
USD
核心CPI年率 y/y
实际值
2.6%
预测值
2.6%
前值
2.6%
13:30
USD
核心CPI n.s.a. 月率m/m
实际值
0.0%
预测值
前值
13:30
USD
CPI
实际值
326.030
预测值
325.833
前值
325.031
15:00
USD
新屋销售量
实际值
0.737 M
预测值
前值
0.738 M
15:00
USD
新屋销售指数月率 m/m
实际值
-0.1%
预测值
前值
3.8%
17:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
18:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.773%
19:00
USD
联邦预算平衡
实际值
预测值
前值