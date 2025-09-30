- Visão do mercado
MS-PI: Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre
A taxa do MS-PI para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.37 e o mais alto foi 25.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MS-PI hoje?
Hoje Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre (MS-PI) está avaliado em 25.41. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.36, e o volume de negociação atingiu 90. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PI em tempo real.
As ações de Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre pagam dividendos?
Atualmente Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre está avaliado em 25.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.50% e USD. Monitore os movimentos de MS-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MS-PI?
Você pode comprar ações de Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre (MS-PI) pelo preço atual 25.41. Ordens geralmente são executadas perto de 25.41 ou 25.71, enquanto 90 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MS-PI?
Investir em Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre envolve considerar a faixa anual 24.25 - 25.48 e o preço atual 25.41. Muitos comparam 0.67% e 2.50% antes de enviar ordens em 25.41 ou 25.71. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?
O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PI) no último ano foi 25.48. As ações oscilaram bastante dentro de 24.25 - 25.48, e a comparação com 25.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?
O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PI) no ano foi 24.25. A comparação com o preço atual 25.41 e 24.25 - 25.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PI?
No passado Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.36 e 2.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.36
- Open
- 25.40
- Bid
- 25.41
- Ask
- 25.71
- Low
- 25.37
- High
- 25.43
- Volume
- 90
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 0.67%
- Mudança de 6 meses
- 2.50%
- Mudança anual
- 2.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4