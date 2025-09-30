CotaçõesSeções
Moedas / MS-PI
Voltar para Ações

MS-PI: Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre

25.41 USD 0.05 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MS-PI para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.37 e o mais alto foi 25.43.

Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MS-PI hoje?

Hoje Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre (MS-PI) está avaliado em 25.41. O instrumento é negociado dentro de 0.20%, o fechamento de ontem foi 25.36, e o volume de negociação atingiu 90. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PI em tempo real.

As ações de Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre pagam dividendos?

Atualmente Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre está avaliado em 25.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.50% e USD. Monitore os movimentos de MS-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MS-PI?

Você pode comprar ações de Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre (MS-PI) pelo preço atual 25.41. Ordens geralmente são executadas perto de 25.41 ou 25.71, enquanto 90 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MS-PI?

Investir em Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre envolve considerar a faixa anual 24.25 - 25.48 e o preço atual 25.41. Muitos comparam 0.67% e 2.50% antes de enviar ordens em 25.41 ou 25.71. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?

O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PI) no último ano foi 25.48. As ações oscilaram bastante dentro de 24.25 - 25.48, e a comparação com 25.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?

O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PI) no ano foi 24.25. A comparação com o preço atual 25.41 e 24.25 - 25.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PI?

No passado Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.36 e 2.50% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.37 25.43
Faixa anual
24.25 25.48
Fechamento anterior
25.36
Open
25.40
Bid
25.41
Ask
25.71
Low
25.37
High
25.43
Volume
90
Mudança diária
0.20%
Mudança mensal
0.67%
Mudança de 6 meses
2.50%
Mudança anual
2.50%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4