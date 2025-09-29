- Обзор рынка
MS-PI: Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre
Курс MS-PI за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.37, а максимальная — 25.42.
Следите за динамикой Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MS-PI сегодня?
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre (MS-PI) сегодня оценивается на уровне 25.40. Инструмент торгуется в пределах 0.16%, вчерашнее закрытие составило 25.36, а торговый объем достиг 73. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MS-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre?
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre в настоящее время оценивается в 25.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.46% и USD. Отслеживайте движения MS-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции MS-PI?
Вы можете купить акции Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre (MS-PI) по текущей цене 25.40. Ордера обычно размещаются около 25.40 или 25.70, тогда как 73 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MS-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MS-PI?
Инвестирование в Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre предполагает учет годового диапазона 24.25 - 25.48 и текущей цены 25.40. Многие сравнивают 0.63% и 2.46% перед размещением ордеров на 25.40 или 25.70. Изучайте ежедневные изменения цены MS-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая высокая цена MORGAN STANLEY (MS-PI) за последний год составила 25.48. Акции заметно колебались в пределах 24.25 - 25.48, сравнение с 25.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая низкая цена MORGAN STANLEY (MS-PI) за год составила 24.25. Сравнение с текущими 25.40 и 24.25 - 25.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MS-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MS-PI?
В прошлом Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.36 и 2.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.36
- Open
- 25.40
- Bid
- 25.40
- Ask
- 25.70
- Low
- 25.37
- High
- 25.42
- Объем
- 73
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.63%
- 6-месячное изменение
- 2.46%
- Годовое изменение
- 2.46%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%