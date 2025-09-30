KurseKategorien
MS-PI: Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre

25.41 USD 0.05 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS-PI hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.37 bis zu einem Hoch von 25.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MS-PI heute?

Die Aktie von Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre (MS-PI) notiert heute bei 25.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.36 und das Handelsvolumen erreichte 90. Das Live-Chart von MS-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MS-PI Dividenden?

Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre wird derzeit mit 25.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich MS-PI-Aktien?

Sie können Aktien von Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre (MS-PI) zum aktuellen Kurs von 25.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.41 oder 25.71 platziert, während 90 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MS-PI-Aktien?

Bei einer Investition in Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre müssen die jährliche Spanne 24.25 - 25.48 und der aktuelle Kurs 25.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.67% und 2.50%, bevor sie Orders zu 25.41 oder 25.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PI) im vergangenen Jahr lag bei 25.48. Innerhalb von 24.25 - 25.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PI) im Laufe des Jahres betrug 24.25. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.41 und der Spanne 24.25 - 25.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MS-PI statt?

Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.36 und 2.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.37 25.43
Jahresspanne
24.25 25.48
Vorheriger Schlusskurs
25.36
Eröffnung
25.40
Bid
25.41
Ask
25.71
Tief
25.37
Hoch
25.43
Volumen
90
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
0.67%
6-Monatsänderung
2.50%
Jahresänderung
2.50%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4