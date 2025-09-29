- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MS-PI: Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre
MS-PIの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり25.37の安値と25.43の高値で取引されました。
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
MS-PI株の現在の価格は？
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferreの株価は本日25.41です。0.20%内で取引され、前日の終値は25.36、取引量は90に達しました。MS-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferreの株は配当を出しますか？
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferreの現在の価格は25.41です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.50%やUSDにも注目します。MS-PIの動きはライブチャートで確認できます。
MS-PI株を買う方法は？
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferreの株は現在25.41で購入可能です。注文は通常25.41または25.71付近で行われ、90や0.04%が市場の動きを示します。MS-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
MS-PI株に投資する方法は？
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferreへの投資では、年間の値幅24.25 - 25.48と現在の25.41を考慮します。注文は多くの場合25.41や25.71で行われる前に、0.67%や2.50%と比較されます。MS-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MORGAN STANLEYの株の最高値は？
MORGAN STANLEYの過去1年の最高値は25.48でした。24.25 - 25.48内で株価は大きく変動し、25.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MORGAN STANLEYの株の最低値は？
MORGAN STANLEY(MS-PI)の年間最安値は24.25でした。現在の25.41や24.25 - 25.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MS-PIの動きはライブチャートで確認できます。
MS-PIの株式分割はいつ行われましたか？
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferreは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.36、2.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.36
- 始値
- 25.40
- 買値
- 25.41
- 買値
- 25.71
- 安値
- 25.37
- 高値
- 25.43
- 出来高
- 90
- 1日の変化
- 0.20%
- 1ヶ月の変化
- 0.67%
- 6ヶ月の変化
- 2.50%
- 1年の変化
- 2.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前