MS-PI: Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre

25.41 USD 0.05 (0.20%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MS-PIの今日の為替レートは、0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり25.37の安値と25.43の高値で取引されました。

Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.37 25.43
1年のレンジ
24.25 25.48
以前の終値
25.36
始値
25.40
買値
25.41
買値
25.71
安値
25.37
高値
25.43
出来高
90
1日の変化
0.20%
1ヶ月の変化
0.67%
6ヶ月の変化
2.50%
1年の変化
2.50%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
