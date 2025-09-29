MS-PI: Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre
今日MS-PI汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点25.37和高点25.43进行交易。
关注Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
MS-PI股票今天的价格是多少？
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre股票今天的定价为25.41。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为25.36，交易量达到90。MS-PI的实时价格图表显示了这些更新。
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre股票是否支付股息？
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre目前的价值为25.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.50%和USD。实时查看图表以跟踪MS-PI走势。
如何购买MS-PI股票？
您可以以25.41的当前价格购买Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre股票。订单通常设置在25.41或25.71附近，而90和0.04%显示市场活动。立即关注MS-PI的实时图表更新。
如何投资MS-PI股票？
投资Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre需要考虑年度范围24.25 - 25.48和当前价格25.41。许多人在以25.41或25.71下订单之前，会比较0.67%和。实时查看MS-PI价格图表，了解每日变化。
MORGAN STANLEY股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MORGAN STANLEY的最高价格是25.48。在24.25 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre的绩效。
MORGAN STANLEY股票的最低价格是多少？
MORGAN STANLEY（MS-PI）的最低价格为24.25。将其与当前的25.41和24.25 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MS-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MS-PI股票是什么时候拆分的？
Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.36和2.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.36
- 开盘价
- 25.40
- 卖价
- 25.41
- 买价
- 25.71
- 最低价
- 25.37
- 最高价
- 25.43
- 交易量
- 90
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.67%
- 6个月变化
- 2.50%
- 年变化
- 2.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值