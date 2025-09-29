MS-PI股票今天的价格是多少？ Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre股票今天的定价为25.41。它在0.20%范围内交易，昨天的收盘价为25.36，交易量达到90。MS-PI的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre股票是否支付股息？ Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre目前的价值为25.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.50%和USD。实时查看图表以跟踪MS-PI走势。

如何购买MS-PI股票？ 您可以以25.41的当前价格购买Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre股票。订单通常设置在25.41或25.71附近，而90和0.04%显示市场活动。立即关注MS-PI的实时图表更新。

如何投资MS-PI股票？ 投资Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre需要考虑年度范围24.25 - 25.48和当前价格25.41。许多人在以25.41或25.71下订单之前，会比较0.67%和。实时查看MS-PI价格图表，了解每日变化。

MORGAN STANLEY股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MORGAN STANLEY的最高价格是25.48。在24.25 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley Depository Shares Representing 1/1000th Preferre的绩效。

MORGAN STANLEY股票的最低价格是多少？ MORGAN STANLEY（MS-PI）的最低价格为24.25。将其与当前的25.41和24.25 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MS-PI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。