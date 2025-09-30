- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MRNOW: Murano Global Investments Plc
A taxa do MRNOW para hoje mudou para 26.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1404 e o mais alto foi 0.1643.
Veja a dinâmica do par de moedas Murano Global Investments Plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MRNOW hoje?
Hoje Murano Global Investments Plc (MRNOW) está avaliado em 0.1643. O instrumento é negociado dentro de 26.38%, o fechamento de ontem foi 0.1300, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MRNOW em tempo real.
As ações de Murano Global Investments Plc pagam dividendos?
Atualmente Murano Global Investments Plc está avaliado em 0.1643. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.60% e USD. Monitore os movimentos de MRNOW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MRNOW?
Você pode comprar ações de Murano Global Investments Plc (MRNOW) pelo preço atual 0.1643. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1643 ou 0.1673, enquanto 2 e 17.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MRNOW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MRNOW?
Investir em Murano Global Investments Plc envolve considerar a faixa anual 0.1200 - 0.4169 e o preço atual 0.1643. Muitos comparam -3.92% e -42.79% antes de enviar ordens em 0.1643 ou 0.1673. Estude as mudanças diárias de preço de MRNOW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Murano Global Investments Plc?
O maior preço de Murano Global Investments Plc (MRNOW) no último ano foi 0.4169. As ações oscilaram bastante dentro de 0.1200 - 0.4169, e a comparação com 0.1300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Murano Global Investments Plc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Murano Global Investments Plc?
O menor preço de Murano Global Investments Plc (MRNOW) no ano foi 0.1200. A comparação com o preço atual 0.1643 e 0.1200 - 0.4169 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MRNOW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MRNOW?
No passado Murano Global Investments Plc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1300 e 7.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1300
- Open
- 0.1404
- Bid
- 0.1643
- Ask
- 0.1673
- Low
- 0.1404
- High
- 0.1643
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 26.38%
- Mudança mensal
- -3.92%
- Mudança de 6 meses
- -42.79%
- Mudança anual
- 7.60%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4