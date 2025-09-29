报价部分
货币 / MRNOW
MRNOW: Murano Global Investments Plc

0.1643 USD 0.0343 (26.38%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MRNOW汇率已更改26.38%。当日，交易品种以低点0.1404和高点0.1643进行交易。

关注Murano Global Investments Plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MRNOW股票今天的价格是多少？

Murano Global Investments Plc股票今天的定价为0.1643。它在26.38%范围内交易，昨天的收盘价为0.1300，交易量达到2。MRNOW的实时价格图表显示了这些更新。

Murano Global Investments Plc股票是否支付股息？

Murano Global Investments Plc目前的价值为0.1643。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.60%和USD。实时查看图表以跟踪MRNOW走势。

如何购买MRNOW股票？

您可以以0.1643的当前价格购买Murano Global Investments Plc股票。订单通常设置在0.1643或0.1673附近，而2和17.02%显示市场活动。立即关注MRNOW的实时图表更新。

如何投资MRNOW股票？

投资Murano Global Investments Plc需要考虑年度范围0.1200 - 0.4169和当前价格0.1643。许多人在以0.1643或0.1673下订单之前，会比较-3.92%和。实时查看MRNOW价格图表，了解每日变化。

Murano Global Investments Plc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Murano Global Investments Plc的最高价格是0.4169。在0.1200 - 0.4169内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Murano Global Investments Plc的绩效。

Murano Global Investments Plc股票的最低价格是多少？

Murano Global Investments Plc（MRNOW）的最低价格为0.1200。将其与当前的0.1643和0.1200 - 0.4169进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MRNOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MRNOW股票是什么时候拆分的？

Murano Global Investments Plc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.1300和7.60%中可见。

日范围
0.1404 0.1643
年范围
0.1200 0.4169
前一天收盘价
0.1300
开盘价
0.1404
卖价
0.1643
买价
0.1673
最低价
0.1404
最高价
0.1643
交易量
2
日变化
26.38%
月变化
-3.92%
6个月变化
-42.79%
年变化
7.60%
