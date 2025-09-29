КотировкиРазделы
MRNOW: Murano Global Investments Plc

0.1404 USD 0.0104 (8.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MRNOW за сегодня изменился на 8.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1404, а максимальная — 0.1404.

Следите за динамикой Murano Global Investments Plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MRNOW сегодня?

Murano Global Investments Plc (MRNOW) сегодня оценивается на уровне 0.1404. Инструмент торгуется в пределах 8.00%, вчерашнее закрытие составило 0.1300, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MRNOW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Murano Global Investments Plc?

Murano Global Investments Plc в настоящее время оценивается в 0.1404. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.06% и USD. Отслеживайте движения MRNOW на графике в реальном времени.

Как купить акции MRNOW?

Вы можете купить акции Murano Global Investments Plc (MRNOW) по текущей цене 0.1404. Ордера обычно размещаются около 0.1404 или 0.1434, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MRNOW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MRNOW?

Инвестирование в Murano Global Investments Plc предполагает учет годового диапазона 0.1200 - 0.4169 и текущей цены 0.1404. Многие сравнивают -17.89% и -51.11% перед размещением ордеров на 0.1404 или 0.1434. Изучайте ежедневные изменения цены MRNOW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Murano Global Investments Plc?

Самая высокая цена Murano Global Investments Plc (MRNOW) за последний год составила 0.4169. Акции заметно колебались в пределах 0.1200 - 0.4169, сравнение с 0.1300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Murano Global Investments Plc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Murano Global Investments Plc?

Самая низкая цена Murano Global Investments Plc (MRNOW) за год составила 0.1200. Сравнение с текущими 0.1404 и 0.1200 - 0.4169 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MRNOW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MRNOW?

В прошлом Murano Global Investments Plc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1300 и -8.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1404 0.1404
Годовой диапазон
0.1200 0.4169
Предыдущее закрытие
0.1300
Open
0.1404
Bid
0.1404
Ask
0.1434
Low
0.1404
High
0.1404
Объем
1
Дневное изменение
8.00%
Месячное изменение
-17.89%
6-месячное изменение
-51.11%
Годовое изменение
-8.06%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.