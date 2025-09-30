- Übersicht
MRNOW: Murano Global Investments Plc
Der Wechselkurs von MRNOW hat sich für heute um 26.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1404 bis zu einem Hoch von 0.1643 gehandelt.
Verfolgen Sie die Murano Global Investments Plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MRNOW heute?
Die Aktie von Murano Global Investments Plc (MRNOW) notiert heute bei 0.1643. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.38% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1300 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von MRNOW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MRNOW Dividenden?
Murano Global Investments Plc wird derzeit mit 0.1643 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.60% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MRNOW zu verfolgen.
Wie kaufe ich MRNOW-Aktien?
Sie können Aktien von Murano Global Investments Plc (MRNOW) zum aktuellen Kurs von 0.1643 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1643 oder 0.1673 platziert, während 2 und 17.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MRNOW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MRNOW-Aktien?
Bei einer Investition in Murano Global Investments Plc müssen die jährliche Spanne 0.1200 - 0.4169 und der aktuelle Kurs 0.1643 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.92% und -42.79%, bevor sie Orders zu 0.1643 oder 0.1673 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MRNOW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Murano Global Investments Plc?
Der höchste Kurs von Murano Global Investments Plc (MRNOW) im vergangenen Jahr lag bei 0.4169. Innerhalb von 0.1200 - 0.4169 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Murano Global Investments Plc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Murano Global Investments Plc?
Der niedrigste Kurs von Murano Global Investments Plc (MRNOW) im Laufe des Jahres betrug 0.1200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1643 und der Spanne 0.1200 - 0.4169 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MRNOW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MRNOW statt?
Murano Global Investments Plc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1300 und 7.60% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1300
- Eröffnung
- 0.1404
- Bid
- 0.1643
- Ask
- 0.1673
- Tief
- 0.1404
- Hoch
- 0.1643
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 26.38%
- Monatsänderung
- -3.92%
- 6-Monatsänderung
- -42.79%
- Jahresänderung
- 7.60%
