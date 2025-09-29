クォートセクション
通貨 / MRNOW
MRNOW: Murano Global Investments Plc

0.1643 USD 0.0343 (26.38%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MRNOWの今日の為替レートは、26.38%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1404の安値と0.1643の高値で取引されました。

Murano Global Investments Plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MRNOW株の現在の価格は？

Murano Global Investments Plcの株価は本日0.1643です。26.38%内で取引され、前日の終値は0.1300、取引量は2に達しました。MRNOWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Murano Global Investments Plcの株は配当を出しますか？

Murano Global Investments Plcの現在の価格は0.1643です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.60%やUSDにも注目します。MRNOWの動きはライブチャートで確認できます。

MRNOW株を買う方法は？

Murano Global Investments Plcの株は現在0.1643で購入可能です。注文は通常0.1643または0.1673付近で行われ、2や17.02%が市場の動きを示します。MRNOWの最新情報はライブチャートで確認できます。

MRNOW株に投資する方法は？

Murano Global Investments Plcへの投資では、年間の値幅0.1200 - 0.4169と現在の0.1643を考慮します。注文は多くの場合0.1643や0.1673で行われる前に、-3.92%や-42.79%と比較されます。MRNOWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Murano Global Investments Plcの株の最高値は？

Murano Global Investments Plcの過去1年の最高値は0.4169でした。0.1200 - 0.4169内で株価は大きく変動し、0.1300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Murano Global Investments Plcのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Murano Global Investments Plcの株の最低値は？

Murano Global Investments Plc(MRNOW)の年間最安値は0.1200でした。現在の0.1643や0.1200 - 0.4169と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MRNOWの動きはライブチャートで確認できます。

MRNOWの株式分割はいつ行われましたか？

Murano Global Investments Plcは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1300、7.60%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1404 0.1643
1年のレンジ
0.1200 0.4169
以前の終値
0.1300
始値
0.1404
買値
0.1643
買値
0.1673
安値
0.1404
高値
0.1643
出来高
2
1日の変化
26.38%
1ヶ月の変化
-3.92%
6ヶ月の変化
-42.79%
1年の変化
7.60%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待