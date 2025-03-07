Moedas / MOLN
MOLN: Molecular Partners AG - American Depositary Shares
3.70 USD 0.06 (1.65%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MOLN para hoje mudou para 1.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.70 e o mais alto foi 3.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Molecular Partners AG - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MOLN Notícias
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Molecular Partners Announces Planned Operational Efficiencies and Extension of Cash Runway
- Molecular Partners AG (MOLN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.70 3.70
Faixa anual
3.36 7.60
- Fechamento anterior
- 3.64
- Open
- 3.70
- Bid
- 3.70
- Ask
- 4.00
- Low
- 3.70
- High
- 3.70
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 1.65%
- Mudança mensal
- -4.39%
- Mudança de 6 meses
- -9.09%
- Mudança anual
- -22.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh