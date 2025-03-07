Valute / MOLN
MOLN: Molecular Partners AG - American Depositary Shares
3.77 USD 0.08 (2.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOLN ha avuto una variazione del 2.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.66 e ad un massimo di 3.85.
Segui le dinamiche di Molecular Partners AG - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Molecular Partners Announces Planned Operational Efficiencies and Extension of Cash Runway
- Molecular Partners AG (MOLN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
3.66 3.85
Intervallo Annuale
3.36 7.60
- Chiusura Precedente
- 3.69
- Apertura
- 3.66
- Bid
- 3.77
- Ask
- 4.07
- Minimo
- 3.66
- Massimo
- 3.85
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 2.17%
- Variazione Mensile
- -2.58%
- Variazione Semestrale
- -7.37%
- Variazione Annuale
- -20.63%
21 settembre, domenica