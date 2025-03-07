QuotazioniSezioni
MOLN: Molecular Partners AG - American Depositary Shares

3.77 USD 0.08 (2.17%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MOLN ha avuto una variazione del 2.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.66 e ad un massimo di 3.85.

Segui le dinamiche di Molecular Partners AG - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.66 3.85
Intervallo Annuale
3.36 7.60
Chiusura Precedente
3.69
Apertura
3.66
Bid
3.77
Ask
4.07
Minimo
3.66
Massimo
3.85
Volume
8
Variazione giornaliera
2.17%
Variazione Mensile
-2.58%
Variazione Semestrale
-7.37%
Variazione Annuale
-20.63%
