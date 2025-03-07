Währungen / MOLN
MOLN: Molecular Partners AG - American Depositary Shares
3.69 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOLN hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.66 bis zu einem Hoch von 3.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Molecular Partners AG - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MOLN News
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Molecular Partners Announces Planned Operational Efficiencies and Extension of Cash Runway
- Molecular Partners AG (MOLN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.66 3.85
Jahresspanne
3.36 7.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.69
- Eröffnung
- 3.66
- Bid
- 3.69
- Ask
- 3.99
- Tief
- 3.66
- Hoch
- 3.85
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -4.65%
- 6-Monatsänderung
- -9.34%
- Jahresänderung
- -22.32%
