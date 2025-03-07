Currencies / MOLN
MOLN: Molecular Partners AG - American Depositary Shares
3.64 USD 0.11 (2.93%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
MOLN exchange rate has changed by -2.93% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 3.64 and at a high of 3.73.
Follow Molecular Partners AG - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOLN News
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Molecular Partners Announces Planned Operational Efficiencies and Extension of Cash Runway
- Molecular Partners AG (MOLN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
3.64 3.73
Year Range
3.36 7.60
- Previous Close
- 3.75
- Open
- 3.73
- Bid
- 3.64
- Ask
- 3.94
- Low
- 3.64
- High
- 3.73
- Volume
- 9
- Daily Change
- -2.93%
- Month Change
- -5.94%
- 6 Months Change
- -10.57%
- Year Change
- -23.37%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%