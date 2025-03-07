通貨 / MOLN
MOLN: Molecular Partners AG - American Depositary Shares
3.69 USD 0.05 (1.37%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MOLNの今日の為替レートは、1.37%変化しました。日中、通貨は1あたり3.69の安値と3.70の高値で取引されました。
Molecular Partners AG - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MOLN News
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Molecular Partners Announces Planned Operational Efficiencies and Extension of Cash Runway
- Molecular Partners AG (MOLN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.69 3.70
1年のレンジ
3.36 7.60
- 以前の終値
- 3.64
- 始値
- 3.70
- 買値
- 3.69
- 買値
- 3.99
- 安値
- 3.69
- 高値
- 3.70
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 1.37%
- 1ヶ月の変化
- -4.65%
- 6ヶ月の変化
- -9.34%
- 1年の変化
- -22.32%
