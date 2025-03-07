Divisas / MOLN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MOLN: Molecular Partners AG - American Depositary Shares
3.64 USD 0.11 (2.93%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MOLN de hoy ha cambiado un -2.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.64, mientras que el máximo ha alcanzado 3.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Molecular Partners AG - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MOLN News
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Molecular Partners Announces Planned Operational Efficiencies and Extension of Cash Runway
- Molecular Partners AG (MOLN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.64 3.73
Rango anual
3.36 7.60
- Cierres anteriores
- 3.75
- Open
- 3.73
- Bid
- 3.64
- Ask
- 3.94
- Low
- 3.64
- High
- 3.73
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- -2.93%
- Cambio mensual
- -5.94%
- Cambio a 6 meses
- -10.57%
- Cambio anual
- -23.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B