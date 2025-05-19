Moedas / MOB
MOB: Mobilicom Limited - American Depositary Shares
7.88 USD 0.36 (4.79%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MOB para hoje mudou para 4.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.68 e o mais alto foi 7.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Mobilicom Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MOB Notícias
- Mobilicom stock initiated with Buy rating at Litchfield Hills on drone tech potential
- Mobilicom stock rises after launching integrated drone product with ARK Electronics
- Mobilicom stock jumps after securing $1.4 million in drone orders
- Mobilicom appoints Jacqueline Bloom to board and committee roles
- Mobilicom Provides First Quarter 2025 Update and Financial Highlights
Faixa diária
7.68 7.90
Faixa anual
1.03 8.00
- Fechamento anterior
- 7.52
- Open
- 7.68
- Bid
- 7.88
- Ask
- 8.18
- Low
- 7.68
- High
- 7.90
- Volume
- 60
- Mudança diária
- 4.79%
- Mudança mensal
- 47.57%
- Mudança de 6 meses
- 358.14%
- Mudança anual
- 609.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh