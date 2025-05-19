Währungen / MOB
MOB: Mobilicom Limited - American Depositary Shares
8.06 USD 0.54 (7.18%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOB hat sich für heute um 7.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.68 bis zu einem Hoch von 8.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mobilicom Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MOB News
- Mobilicom stock initiated with Buy rating at Litchfield Hills on drone tech potential
- Mobilicom stock rises after launching integrated drone product with ARK Electronics
- Mobilicom stock jumps after securing $1.4 million in drone orders
- Mobilicom appoints Jacqueline Bloom to board and committee roles
- Mobilicom Provides First Quarter 2025 Update and Financial Highlights
Tagesspanne
7.68 8.34
Jahresspanne
1.03 8.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.52
- Eröffnung
- 7.68
- Bid
- 8.06
- Ask
- 8.36
- Tief
- 7.68
- Hoch
- 8.34
- Volumen
- 1.490 K
- Tagesänderung
- 7.18%
- Monatsänderung
- 50.94%
- 6-Monatsänderung
- 368.60%
- Jahresänderung
- 626.13%
