MOB: Mobilicom Limited - American Depositary Shares
8.11 USD 0.05 (0.62%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MOB ha avuto una variazione del 0.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.43 e ad un massimo di 8.32.
Segui le dinamiche di Mobilicom Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.43 8.32
Intervallo Annuale
1.03 8.34
- Chiusura Precedente
- 8.06
- Apertura
- 8.11
- Bid
- 8.11
- Ask
- 8.41
- Minimo
- 7.43
- Massimo
- 8.32
- Volume
- 903
- Variazione giornaliera
- 0.62%
- Variazione Mensile
- 51.87%
- Variazione Semestrale
- 371.51%
- Variazione Annuale
- 630.63%
20 settembre, sabato